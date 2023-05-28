الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«البحوث الإسلامية» يلتقى وفدًا من وزارة التعليم بالمالديف ويبحثان التعاون

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، بمقر الأمانة العامة، اليوم، عبدالله إسماعيل رئيس العلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم بدولة المالديف، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المختلفة.
في بداية اللقاء رحَّب الأمين العام بالوفد، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار الدور العالمي للأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف، ومشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عَمِل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها وتيسير كل السبل اللازمة لدعمها.

وتناول اللقاء إمكانية زيادة عدد المبعوثين في التخصصات المختلفة، وحرص الأزهر على إمداد هؤلاء المبعوثين بالمهارات اللازمة المعاصرة، والتي تيسر التواصل ونقل الخبرات، ومنها الخبرة التكنولوجية والتقنية، بما ينعكس على مستوى الأداء للرسالة السامية المنوطة بهم.

وأعرب الوفد عن ثقتهم في الأزهر الشريف منهجًا ورجالًا، وأن المدرسة العربية الإسلامية في حاجة إلى توفير الكتب الدراسية للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، إضافة إلى إصدارات الأزهر الشريف.

وأكد أعضاء الوفد تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، مشيرين إلى أن دول العالم في حاجة ضرورية إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لما يحملونه من منهج يصون الإنسانية من غلواء التعصب والفكر الإقصائي، ولما يقدمونه من علم يحفظ الحياة والأحياء، ويعمل على نشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.

الدكتور نظير عياد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب رسالة الأزهر الأزهر الشريف

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