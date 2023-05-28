الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغضبان يهنئ الرئيس بحصول ميناء بورسعيد على المركز العاشر عالميًا

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تقدم ميناء بورسعيد إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، والمركز الأول على مستوى موانئ الجمهورية، بناءً على نتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023، والذي أشار إلى تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز الـ 13 عام 2021 من بين 370 ميناء.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا النجاح والتميز يعد من ثمار قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي والذي أصدر قرار إنشاء ميناء شرق بورسعيد، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الابيض المتوسط، وايضا إنشاء الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، متمنيًا له دوام التوفيق ولمصرنا العزيزة استمرار التقدم والازدهار والتنمية في شتى المجالات.

كما وجه المحافظ الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على الجهود المثمرة والمتابعة المستمرة لمستجدات الاوضاع داخل ميناء بورسعيد، وتقديم الدعم المتواصل.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر، أيضًا، للدكتور محمد معيط وزير المالية ووليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التجارة الالكترونية (mts) قبطان اسامة رباح الشريف، والذي تم إنشاؤها في مصر كأول شركة رائدة على مستوى العالم، موجها الشكر أيضًا لشركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة قناة السويس لتداول الحاويات، وكافة العاملين بالمنظومة وذلك على الجهود والتعاون المثمر لتحقيق هذا المستوى من التميز والأداء بميناء بورسعيد، والذي كان ثمار جهود وتنسيق متواصل بين كافة الجهات المعنية.

ئيس عبد الفتاح السيسي اقتصادية الاقتصادية لقناة السويس الأبيض المتوسط البنك الدولي البحر الأبيض المتوسط

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