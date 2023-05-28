الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دياب يعلن عن موعد طرح أحدث أغنياته بمشاركة مسار إجبارى

دياب
دياب

يستعد المطرب دياب لطرح أغنية جديدة بعنوان «حبة طبطبة» بمشاركة فريق الغنائي مسار إجباري في أول تعاون لهما معا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن «دياب» عن موعد طرح الأغنية بجميع المنصات عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فعلق قائلًا: «حبه طبطبة مع مسار إجباري يوم الأربعاء 31 مايو علي جميع المنصات».

 

طرح فريق مسار إجباري برومو الأغنية الجديدة "حبة طبطبة"، عبر صفحاتهم الرسمية على المواقع الاجتماعية، وظهر لأول مرة في البرومو النجم دياب أثناء مشاركته في غناء الأغنية، التي من المقرر طرحها الأسبوع القادم.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري، وقد ظهر دياب مع أعضاء فريق مسار إجباري في بروفة وهو يغني مقطع من الأغنية.

علق صفحته الرسمية شاركت سار دياب جديد بطب

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