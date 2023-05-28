الأمم المتحدة تشكر مصر على استقبال اللاجئين من السودان.. رسالة للعالم

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من معبر قسطل البري، عن آخر تطورات الأوضاع على الحدود السودانية المصرية وعملية عبور اللاجئين.

وقال "الغنام"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تفقد الإجراءات بميناء قسطل البري والتسهيلات الممنوحة للوافدين من السودان.

وأضاف أن المفوض السامي للأمم المتحدة تقدم بالشكر لمصر على جهودها في استقبال الوافدين من السودان، موضحاً أن المفوض السامي أهم شخصية دولية وصلت لمعبر قسطل البري منذ بدء أحداث السودان الدامية.

وأشار إلى أنه لم يسمع من قبل بوصول مثل هذا المسئول المهم لدولة مجاورة للسودان، ووصوله اليوم رسالة دولية بدعم المؤسسة الدولية الأهم «الأمم المتحدة» للدولة المصرية لما تقوم به من جهد لدعم الوافدين القادمين من السودان.