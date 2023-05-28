الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة سوهاج وذلك بحضور اللواء أح / أشرف فارس مدير الأكاديمية والدكتور / مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

يأتي هذا فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

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يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومى المصرى، كذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين فى الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية.

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