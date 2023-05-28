جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

أكد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور، ضرورة تكثيف الحملات الأمنية على مدار اليوم للتأكد لعودة الانضباط لشوارع المدينة.

وأشار الشريف إلى أنه تم تشكيل عدة حملات متتالية خلال الـ 24 ساعة للتصدي لمظاهر العشوائية والحفاظ على الواجهة الحضارية اللائقة.

وأوضح المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز وإدارتي التنمية والأمن، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 25 قرار إزالة إشغالات بمركز خدمات الحي الأول وكذلك تنفيذ عدد قرار غلق وتشميع لوحدة سكنية لاستغلال الوحدة مخزن مواد غذائية وتم رفع عداد المرافق والتحفظ على الأدوات والمهمات، كما تم تنفيذ قرار غلق وتشميع بالقطعة رقم (٢٠) بلوك (١٤٠٢٧) بالحي السادس واستغلال البدروم مخزن أقمشة وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على الأدوات والمهمات.

ولفت إلى أن الحملة رصدت مخالفة بالقطعة (٧٦) بمنطقة التبه والمتمثلة بعمل زيادة بنائية بغرف السطح وعلى الفور تم عمل إزالة فورية بالحي الأول، كما تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الأدوات والمعدات بالقطعة (٤) بلوك (٢٥٠٢٥) والشروع في صب الطرقة مخالف لترخيص البناء بالحي الترفيهي.

كما أسفرت على إيقاف الأعمال بالقطعة (٥١) بيت الوطن بالمنطقة الفاصلة بين الجولف والحى السابع والشروع في صب وضم الردود الجانبية لبدروم القطعة، كما تم رصد مخالفة بالقطعة رقم (١٦) بلوك (١٨٠٣٩) واستغلال البدروم مخزن مواد بناء ودهانات وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على الأدوات والمعدات.

وأسفرت الحملة أيضا على تحرير محضر مخالفة بالقطعة (٤٦) بلوك (١٦٠٥٥) والمتمثلة في مباني مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، كما رصد مخالفة بالقطعة رقم (١١) بلوك (١٦٠٧٦) تعمل في فرز القمامة وتقفيل غرف مخالفة بالبدروم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة أنه تم تحرير مخالفة بالقطعة رقم (١٧٦) خط (١١) مزارع عرابى واستغلال جزء من المزرعة مخازن اقمشة ومخزن قطع غيار السيارات وفتح محال مخالفة بسور القطعة وتم التحفظ على الأدوات والمعدات المضبوطة بالحي الخامس.

وأشار إلى أنه تم رفع وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع، وتنظيم سير المواطنين وسهولة حركة المرور، كما تم إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة مع التنبيه على مستغلي تلك اللافتات بضرورة تقنين وضعهم لعدم المساءلة القانونية، كما تم ضبط (٥) تروسيكل مأكولات متنوعة وفاكهة وتم التحفظ عليهم بمقر الجهاز بخلاف ضبط (٤) تروسيكل نباشين سيتم مصادرتها نهائيا كما تم ضبط سيارة خرسانة جاهزة تعمل دون ترخيص وتقوم بتسريب الخرسانة على الأسفلت.

