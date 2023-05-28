الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

حملات ازالة
حملات ازالة

أكد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور، ضرورة تكثيف الحملات الأمنية على مدار اليوم للتأكد لعودة الانضباط لشوارع المدينة.

وأشار الشريف إلى أنه تم تشكيل عدة حملات متتالية خلال الـ 24 ساعة للتصدي لمظاهر العشوائية والحفاظ على الواجهة الحضارية اللائقة.

وأوضح المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز وإدارتي التنمية والأمن، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 25 قرار إزالة إشغالات بمركز خدمات الحي الأول وكذلك تنفيذ عدد قرار غلق وتشميع لوحدة سكنية لاستغلال الوحدة مخزن مواد غذائية وتم رفع عداد المرافق والتحفظ على الأدوات والمهمات، كما تم تنفيذ قرار غلق وتشميع بالقطعة رقم (٢٠) بلوك (١٤٠٢٧) بالحي السادس واستغلال البدروم مخزن أقمشة وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على الأدوات والمهمات.

ولفت إلى أن الحملة رصدت مخالفة بالقطعة (٧٦) بمنطقة التبه والمتمثلة بعمل زيادة بنائية بغرف السطح وعلى الفور تم عمل إزالة فورية بالحي الأول، كما تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الأدوات والمعدات بالقطعة (٤) بلوك (٢٥٠٢٥) والشروع في صب الطرقة مخالف لترخيص البناء بالحي الترفيهي.

كما أسفرت على إيقاف الأعمال بالقطعة (٥١) بيت الوطن بالمنطقة الفاصلة بين الجولف والحى السابع والشروع في صب وضم الردود الجانبية لبدروم القطعة، كما تم رصد مخالفة بالقطعة رقم (١٦) بلوك (١٨٠٣٩) واستغلال البدروم مخزن مواد بناء ودهانات وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على الأدوات والمعدات.

وأسفرت الحملة أيضا على تحرير محضر مخالفة بالقطعة (٤٦) بلوك (١٦٠٥٥) والمتمثلة في مباني مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، كما رصد مخالفة بالقطعة رقم (١١) بلوك (١٦٠٧٦) تعمل في فرز القمامة وتقفيل غرف مخالفة بالبدروم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة أنه تم تحرير مخالفة بالقطعة رقم (١٧٦) خط (١١) مزارع عرابى واستغلال جزء من المزرعة مخازن اقمشة ومخزن قطع غيار السيارات وفتح محال مخالفة بسور القطعة وتم التحفظ على الأدوات والمعدات المضبوطة بالحي الخامس.

وأشار إلى أنه تم رفع وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع، وتنظيم سير المواطنين وسهولة حركة المرور، كما تم إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة مع التنبيه على مستغلي تلك اللافتات بضرورة تقنين وضعهم لعدم المساءلة القانونية، كما تم ضبط (٥) تروسيكل مأكولات متنوعة وفاكهة وتم التحفظ عليهم بمقر الجهاز بخلاف ضبط (٤) تروسيكل نباشين سيتم مصادرتها نهائيا كما تم ضبط سيارة خرسانة جاهزة تعمل دون ترخيص وتقوم بتسريب الخرسانة على الأسفلت.
 

إزالة الإعلانات الإعلانات المخالفة الحملات الأمنية الحي الخامس الخ المهندس أحمد رشاد بدون ترخيص

الأكثر قراءة

ميسرة عبدالله: قاعة لعرض مجموعة "سن - نجم" بمتحف الحضارة

مراكز المنيا تواصل المرحلة الثانية من "الموجة 21" لإزالة التعديات

اللقطات الأولى من فرز الأصوات بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية (فيديو)

ضبط 271 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بشوارع سوهاج

تحرير 157 محضرًا لمخالفات تموينية والتحفظ على سلع غذائية ببني سويف

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى