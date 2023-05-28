الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الرياضة والجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تنفيذاً لاستراتيجية تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى الشباب من الطلائع وطلبة الجامعات المصرية، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعات العريش ودمنهور والمنصورة والسادات، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.

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وشهدت الندوات تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية وتقديم مجموعة من الأعمال الفنية لطلائع مصر من النشء وطلبة الجامعات عكست روح الولاء والانتماء ومستوى الوعى لديهم بحجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة بشتى ربوع الوطن وبالمشروعات القومية العملاقة التى تم زيارتها خلال الفتره الماضية.

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وأكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوات على أن توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الحالية يعد أحد أهم ركائز الأمن القومى، مشيراً إلى ما تقوم به القيادة السياسية والقوات المسلحة وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لمجابهة تلك التحديات للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

May be an image of ‎12 people and ‎text that says '‎الندوة التثقيفية الثالثة الأربعون بهدف تنمية الولاء والانتما وتوعية الشباب بمخاطر الامن لقومى المصرى 000 التى تنظمها قيادة قوا الدفا الشعبى والعسكرى حاب جامعة العريش جامعة العريش منارة العلم فى سيناء جامعةالعريش‎'‎‎

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم والطلبة المتفوقين فى المجالات المختلفة.

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