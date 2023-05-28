"الضرائب" تتيح نموذج تسجيل نشاط أعمال إلكترونية للتيسير على العملاء

أتاحت مصلحة الضرائب المصرية نموذج تسجيل نشاط أعمال إلكترونية عبر الإنترنت، بهدف التيسير على العملاء وأصحاب الأعمال في عمليات دفع الضريبة على التجارة الإلكترونية.

وتشمل التجارة الإلكترونية تأدية جميع الخدمات من خلال الإنترنت، سواء من خلال المنصات أو المواقع أو التطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، والمقصود بالخدمات هي كل ما ليس سلعة، سواء كان محليا أو مستوردا.

وتتخذ الخدمات عدة صور على الإنترنت، منها: التدريب عن بُعد، تصميم المواقع الإلكترونية، النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، توصيل الطلبات، التعليم الإلكتروني، تقديم الاستشارات بكافة أنواعها مثل المحاسبية، القانونية، الطبية، وكذلك العمل الحر عبر الإنترنت.

ويلتزم مزاول نشاط التجارة الإلكترونية بالتسجيل بضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط، كما يلتزم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة حال بلوغ مبيعاته من سلع وخدمات حد التسجيل مبلغ 500 ألف جنيه في السنة، أو جزء منها، أو التسجيل منذ بداية النشاط حال التعامل في سلع وخدمات الجدول أو سلع وخدمات مصدرة.

لمزيد من الاستفسارات يرجى التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبنى المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي، أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

كما يمكنكم الدخول على الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp

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