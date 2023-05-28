الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طالب أسفل عجلات سيارة نقل فى مدينة أكتوبر

جثة
جثة

لقي طفل مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل بمقطورة أثناء عبوره نهر الطريق، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، إخطارًا من المقدم إسلام المهداوي، رئيس المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث ومتوفى على الطريق الأوسطي، انتقلت قوة أمنية سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة يقودها شخص، 40 سنة، اصطدم بطالب عمره 14 سنة، وتوفى في الحال، إثر إصابته بنزيف داخلي وكسور متفرقة بالجسم أثناء عبوره الطريق.

وتم نقل المتوفى إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، ألقى القبض على السائق والتحفظ على السيارة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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