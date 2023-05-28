الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج الترم الثاني

الإعدادي
الإعدادي

ارتفعت معدلات البحث عن نتائج امتحانات الترم الثاني ومنها نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج بعد إعلان صدورها في عدد من المحافظات لذلك زاد بحث طلاب المحافظة عن نتائجهم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج الترم الثاني

في التقرير التالي نرصد أخر ما تم في تفاصيل نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج الترم الثاني وخطوات الحصول عليها عند صدورها.

حتى الآن لم تصدر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج للترم الثاني لاستمرار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للمواد الدراسية والمراجعة للأوراق وجمع درجات الترم الأول والثاني.

ومن المتوقع صدور النتيجة قبل منتصف يونيو القادم وسيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج  بعد اعتمادها من المحافظ اللواء طارق الفقي، عن طريق الصفحة الرسمية لـمحافظة سوهاج على فيس بوك وسيتم تسليمها لكل مدرسة فور الإعلان عنها.

ويتم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي إلكترونيا أولا ثم تصبح متاحة داخل جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة في اليوم التالي ليستعلم الطلاب عنها بالاسم وليتمكنوا من استخرج شهادة النجاح. 

الآن.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم استعلم عن نتائج امتحانات 2023

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة الجيزة الترم الثاني

ويكون الاعلان عن النتيجة عن طريق البوابة الالكترونية لمحافظة سوهاج وهو الموجود في هذا الرابط  وذلك فور ظهورها والاستعلام يكون برقم جلوس الطالب. 
http://sohag.gov.eg/default.aspx

نسبة نجاح نتيجة طلاب الصف الأول الاعدادي في الترم الأول في محافظة سوهاج بلغت81%، حيث تقدم للامتحانات نحو 86 ألفًا و219 طالبًا وطالبة، حضر منهم 85 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، فيما وصل عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع 50% فأكثر إلى نحو 69 ألفًا و559 طالبًا وطالبة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي

توزيع  الصف الثالث الاعدادي يكون المجموع الكلي من 280 درجة مقسمة إلى  140 درجة لكل فصل دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة على الأقل بنسبة 50%.

ويكون توزيع درجات المواد إجمالي نهاية العام كالتالي 

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

والمجموع الكلي 280

مواد لا تضاف للمجموع

 التربية الدينية 40 درجة

التربية الفنية 20 درجة

  الحاسب الآلي 20 درجة.

 

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رابط نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

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