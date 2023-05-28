الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى: حرص مشترك على تعزيز العلاقات

سامح شكري يستقبل
سامح شكري يستقبل عمار الحكيم

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، منذ قليل، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، خلال زيارته الحالية إلى مصر.

ونشر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صورًا لاستقبال رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي في مقر الوزارة.

وقال السفير أحمد أبو زيد: "علاقات تاريخية ووثيقة بين البلدين الشقيقين وحرص مشترك على تعزيزها والنهوض بها إلى أرحب الآفاق".

مصر وزير الخارجية سامح شكري العراق عمار الحكيم السفير أحمد أبو زيد

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