الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام شمال سيناء

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء ضمن مجموعة المراكز التي من المقرر افتتاحها اليوم، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك بحضور اللواء هشام اّمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة.


ومن المقرر أن تتضمن جولة الوزيرة افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة العريش إلى جانب افتتاح مركز إصدار تراخيص المحال العامة بمدينة العريش، فضلًا عن تفقد منطقة ورش الحرف اليدوية بمدينة العريش.


وخلال جولتها أكدت هالة السعيد، اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن وذلك لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بسهولة ويسر بما يسهم في توفير وقت المواطن، وتنفيذًا لمنظومة الشباك الواحد بالفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، موضحة أن ذلك يأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، باعتباره ركنا أساسيا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا.

 

وأوضحت أن ذلك لتمكين القطاع الحكومي من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد توجهت صباح اليوم الأحد، إلى محافظة شمال سيناء برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.


وتتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعاميين الماليين 22/2023 و 23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المركز التكنولوجي محافظة شمال سيناء الخطة الاستثمارية وزير التنمية المحلية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني

"الداخلية" تكشف حقيقة طمس شخص لوحة سيارات بالقاهرة

محافظ دمياط تستقبل وفدا من سفارة سويسرا

مدبولى: نتابع وندعم الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى

المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يستعرض إنجازات المبادرة

محافظ مطروح يوجه بالإسراع فى إنهاء أعمال مد شبكة الوصلات المنزلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى