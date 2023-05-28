وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام شمال سيناء

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء ضمن مجموعة المراكز التي من المقرر افتتاحها اليوم، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك بحضور اللواء هشام اّمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة.



ومن المقرر أن تتضمن جولة الوزيرة افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة العريش إلى جانب افتتاح مركز إصدار تراخيص المحال العامة بمدينة العريش، فضلًا عن تفقد منطقة ورش الحرف اليدوية بمدينة العريش.



وخلال جولتها أكدت هالة السعيد، اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن وذلك لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بسهولة ويسر بما يسهم في توفير وقت المواطن، وتنفيذًا لمنظومة الشباك الواحد بالفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، موضحة أن ذلك يأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، باعتباره ركنا أساسيا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا.

وأوضحت أن ذلك لتمكين القطاع الحكومي من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد توجهت صباح اليوم الأحد، إلى محافظة شمال سيناء برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.



وتتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعاميين الماليين 22/2023 و 23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.