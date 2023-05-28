ميدالية ذهبية و500 ألف جنيه.. تعرف على قيمة جائزة الدولة فرع النيل

ساعات قليلة تفصلنا عن الاجتماع السنوي لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، المقرر انعقاده ظهر يوم الثلاثاء بعد غد، للتصويت على اختيار الأسماء المرشحة للفوز بجوائز الدولة هذا العام بفروعها المختلفة «النيل- التقديرية- التفوق»، إلى جانب اعتماد أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية، بفروعهم المختلفة، الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية.

ونرصد في هذا التقرير أبرز المرشحين لجائزة النيل هذا العام، يترشح لجائزة النيل فرع الآداب، كل من: المترجم الكبير الراحل د. محمد عناني، والشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة، وترشح في فرع الفنون، كل من: الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى الكبير عبد السلام عيد، وفي فرع العلوم الاجتماعية، كلا من: الدكتور على الدين هلال، الدكتور محمد صابر عرب، وترشح جائزة النيل فرع المبدعين العرب، كلا من: الفنان ضياء عزاوى (العراق)، دعبد الله الغذامى (السعودية).

وتمنح لشخصية بارزة فى كل مجال من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة خمسمائة ألف جنية وميدالية ذهبية.

وحصل عليها من كل من: المخرج داوود عبد السيد، وإبراهيم عبد القوى عبد المجيد خليل، محمد رجائى عطية، الدكتور مصطفى عبد المعطي، محمد سلماوى، والدكتور أحمد نوار، الدكتور جابر عصفور، والدكتور مفيد شهاب، والمعماري راسم بدران، والكاتب المسرحي لينين الرملى، والدكتور أحمد مرسى، والدكتور جودة عبد الخالق متولى، الدكتور مصطفى الرزاز، والدكتور صلاح فضل، والدكتور مراد وهبه، والفنان يوسف عبدلكي، والمخرج على بدرخان، والدكتور الطاهر مكى، والدكتور صبرى الشبراوى، وفاروق شوشة، والفنانة ماجدة الصباحى، والدكتورة ليلى تكلا، وسيدة المسرح العربى سميحة أيوب، والأديب المصري جمال الغيطانى، والدكتور حسن حنفى، والفنان أحمد طوغان، وإدوار الخراط، والدكتور أحمد عمر هاشم، والكاتب والسيناريست محفوظ عبد الرحمن، والشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، والدكتور مصطفى العبادى، والدكتور محمد محمود الجوهرى، والكاتب إبراهيم أصلان، والكاتب وحيد حامد، والدكتور أحمد مصطفى أبو زيد، والكاتب أحمد رجب، والدكتور على أحمد رأفت، والدكتور مصطفى الفقى، والشاعر عبد الرحمن الأبنودى، والفنان مصطفى حسين، والدكتور محمد طه حسين، والدكتور على رضوان.