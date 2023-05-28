"نشرت صورة وحذفتها".. سمية الخشاب تسخر من إطلالة أحمد سعد مجددًا

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعادتها نشر صورة قديمة لها، عبر حساباتها الرسمية عبر منصات "السوشيال ميديا".

وارتدت الفنانة سمية الخشاب فستانا ونسقت تحته سترة شفافة، استمرارا منها في تلميحاتها على إطلالة الفنان أحمد سعد الأخيرة المثيرة للجدل أيضا.

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ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تعلق فيها النجمة سمية الخشاب على إطلالة زوجها السابق أحمد سعد، إلا أن صورتها الأخيرة لاقت تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حصدت العديد من التعليقات حول صورتها، الأمر الذي جعلها تحذف الصورة من على حساباتها.

تغريدة ساخرة تثير الجدل

وكانت قد علقت الفنانة سمية الخشاب على ظهور المطرب أحمد سعد بملابس شفافة بحفله الأخير الذي أقيم، الخميس الماضي، بالمملكة العربية السعودية، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "وأنا أقول لبسي راح فين؟".

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يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تزوجت من المطرب أحمد سعد في أكتوبر 2017، وانفصلت عنه في شهر مارس 2019، بعد زواج دام 18 شهرا.