الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الذكاء الاصطناعي.. حقائق وأرقام (إنفوجراف)

الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية إنفوجراف بعنوان الذكاء الاصطناعي.. حقائق وأرقام.

وقال التقرير الآتي:-

35% من الشركات تستخدمه بشكل من الأشكال.

42% من الشركات تستكشفه لتطبيقه في المستقبل.

91.5% من الشركات الرائدة تستثمر فيه بشكل مستمر.

44% من شركات القطاع الخاص تخطط لاستثمار في أنظمة الذكاء الاصطناعي في عام 2023.

97% من مستخدمي الهواتف المحمولة يستخدمون مساعدين صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

4 مليارات جهاز يعمل بالفعل على المساعدين الصوتيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏القاهرة الإخبارية News AI-Qahera الذكاء حقائق الإصطناعي 44 % من شركات القطاع الخاص تخطط لاستثم في أنظمة الذكاء الاصطناء في عام 2023 %35 من الشركات تستخدمه بشكل من الأشكال %97 من مستخدمي الهواتف المحمولة 42 الشركات تستكشفه لتطبيقه في المستقبل مساعدين صوتيين مدعو مدعومين مين بالذكاء الاصطناعي مليارات جهاز يعمل بالفعل على المساعدين الصوتيين المدعومين مين بالذكاء الاصطناعى AlQaheraNewsTv %91.5 من الشركات الرائدة تستثم فيه بشكل مستمر Alqaheranewstv Alqahera alqaheranewstv Ja alqaheranewstv alqaheranews.net‏'‏‏
الذكاء الاصطناعي الهواتف المحمولة المساعدين الصوتيين

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