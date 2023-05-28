الذكاء الاصطناعي.. حقائق وأرقام (إنفوجراف)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية إنفوجراف بعنوان الذكاء الاصطناعي.. حقائق وأرقام.
وقال التقرير الآتي:-
35% من الشركات تستخدمه بشكل من الأشكال.
42% من الشركات تستكشفه لتطبيقه في المستقبل.
91.5% من الشركات الرائدة تستثمر فيه بشكل مستمر.
44% من شركات القطاع الخاص تخطط لاستثمار في أنظمة الذكاء الاصطناعي في عام 2023.
97% من مستخدمي الهواتف المحمولة يستخدمون مساعدين صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.
4 مليارات جهاز يعمل بالفعل على المساعدين الصوتيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي.