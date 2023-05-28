الذكاء الاصطناعي.. حقائق وأرقام (إنفوجراف)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية إنفوجراف بعنوان الذكاء الاصطناعي.. حقائق وأرقام.

وقال التقرير الآتي:-

35% من الشركات تستخدمه بشكل من الأشكال.

42% من الشركات تستكشفه لتطبيقه في المستقبل.

91.5% من الشركات الرائدة تستثمر فيه بشكل مستمر.

44% من شركات القطاع الخاص تخطط لاستثمار في أنظمة الذكاء الاصطناعي في عام 2023.

97% من مستخدمي الهواتف المحمولة يستخدمون مساعدين صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

4 مليارات جهاز يعمل بالفعل على المساعدين الصوتيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي.