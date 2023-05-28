الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

" aiBANK" يفتتح أحدث فروعه بمدينة نصر والهرم

افتتاح aiBANK
افتتاح " aiBANK

افتتح "aiBANK" أحدث فروعه في مدينة نصر والهرم، بحضور كل من طارق قابيل - رئيس مجلس الإدارة ، وتامر سيف الدين - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومحمد عبد الخبير - رئيس القطاع المالي بمجموعة " إي إف جي القابضة " والعضو بمجلس إدارة البنك ، وهشام عبد العال - نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم ، وعمرو جمالي – نائب الرئيس التنفيذى للأعمال وإيمان بدر – رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة وشريف صادق - مدير عام قطاع الفروع وإيمان إسماعيل – رئيس قطاع أول الشئون الهندسية والإدارية والمشتريات، ولفيف من قيادات ورؤساء القطاعات بالبنك. 

وقال سيف الدين إن الافتتاح يأتي في إطار خطة "aiBANK" التوسعية والانتشار الجغرافي وتحقيق استراتيجية الشمول المالي للبنك وتعزيز وجوده في السوق المصرفية المصرية وزيادة شبكة فروعه في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد بما يتواءم مع خطته الهادفة لتحقيق أفضل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.

بنك الاستثمار العربي 1
بنك الاستثمار العربي 1

بنك الاستثمار علربي 2
بنك الاستثمار علربي 2

بنك الاستثمار العربي 6
بنك الاستثمار العربي 6

بنك الاستثمار العرربي 5
بنك الاستثمار العرربي 5
aiBANK افتتح أحدث فروعه في مدينة نصر والهرم طارق قابيل - رئيس مجلس الإدارة إي اف جي القابضة خطة aiBANK التوسعية والانتشار الجغرافي تحقيق استراتيجية الشمول المالي للبنك تعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري زيادة شبكة فروعه في محافظات القاهرة والدلتا منطقة الصعي خطته الهادفة لتحقيق أفضل تغطية جغرافية

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