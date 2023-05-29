قبل الاحتفال به.. لماذا سميت الكنيسة أقرب أعيادها بالعنصرة؟

تستعد الكنيسة الأرثوذكسية، للاحتفال بعيد حلول الروح القدس، يوم 4 من شهر يونيو المقبل، وبذلك تختتم الكنيسة فتلارة الخماسين المقدسة.

وتسمى الكنيسة عيد حلول الروح القدس باسم عيد العنصرة وهي كلمة ذات طابع سرياني، لها نفس المعنى.

ويقول الأنبا بنيامين مطران المنوفية في كتاب الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية إن عيد (البنتكسطى) أو حلول الروح القدس، عيد الصعود وعيد حلول الروح القدس أعياد سيدية كبرى، وكان يرمز لعيد حلول الروح القدس، وكان يرمز له عيد الأسابيع أو عيد الحصاد، وأيضًا اليوبيل، عيد الخمسين هم (49 + 1) (7 في 7 + 1) فيكون أول الأسبوع الثامن.

إن رقم 8 يُشير إلى الحياة الجديدة، (10 في 5) 10 رقم سماوى والـ5 تشير للإنسان، 40 = 10 في 4 العشرة رقم سماوي والأربعة تُشير للأرض لذلك الأربعين يقولون عنها السماء في الأرض، واليوبيل رقم الخمسين، لذلك يوم الجمعة العظيمة نعمل 50 ميطانية ناحية الشرق بعد ال400، هذه إشارة للحرية التي نلناها. الأربعة يشير إلى أركان الأرض الأربعة والخمسة تشير إلى الحواس الخمسة.