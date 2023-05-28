الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

50 صورة من أرشيف "إدوارد تودا" في معرض "رحلات التفتيش الأثري"بمكتبة الإسكندرية

معرض مكتبة الإسكندرية
معرض مكتبة الإسكندرية

افتتحت  مكتبة  الإسكندرية اليوم، معرض "رحلات التفتيش الأثري إلى صعيد مصر في القرن التاسع عشر وأرشيف إدوارد تودا" بقاعة المعارض الغربية  بالمكتبة.

يقدم  المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي جمعها إدوارد تودا إي جويل (1852-1941) والذي عمل نائباً للقنصل الإسباني بالقاهرة خلال الفترة ما بين عامي 1884 و1886. 

وتُعد الصور المختارة درة مجموعة «تودا» الفوتوغرافية؛ حيث إنها توفِّر معلومات حول طرق وأساليب عمل مصلحة الآثار المصرية في مجال التوثيق الأثري خلال القرن التاسع عشر، وعلى وجه التحديد في سياق رحلات التفتيش السنوية إلى صعيد مصر.

وقال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن المعرض متميز للغاية، ويضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لرحلات التفتيش الأثري إلى صعيد مصر في القرن التاسع عشر وأرشيف إدوارد تودا، مشيرًا إلى أن "إدوارد تودا" خلال تواجده في مصر لعمله كدبلوماسي على مدار عامين قام برحلات لصعيد مصر وقام بتصوير وتسجيل آثار مصر بشكل متميز جدًا.

وأضاف لـ"الدستور" أن إدوارد تودا لم يكن عالم آثار ولكنه كان مهتم بالآثار المصرية وكان مصور بارع، وقام بتصوير العديد من المواقع الآثرية مثل صقارة، و الجيزة، وفي الأقصر الكرنك وبعض الآثار بالنوبة.

وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين السفارة الإسبانية في القاهرة ومكتبة الإسكندرية، هو تعاون مثمر والذي يؤكد على أهمية التواصل بين الشعوب خاصة الآثار، مثمنًا على المعرض والتعاون أيضا بين مكتبة الإسكندرية ومتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضح أن متحف الحضارة عرض هذا المعرض للمرة الأولى، واليوم يعرض للمرة الثانية بمكتبة الإسكندرية، وذلك لتعريف جمهور المكتبة والإسكندرية على هذا التراث الأثري الفوتوغرافي والدبلوماسيي، وشخصيات علماء المصريات في القرن ال19، وذلك عقب اكتشاف شامبليون حجر رشيد وبدء تأسيس علم المصريات بشكل كبير جدا،  وبدأت تحدث نهضة أثرية متميزة.

وأشار إلى أن المتحف يضم 50 لوحة تتناول عدة  صور منها صورة أبو الهول وكانت الرمال تغطيها حتى الرقبة، الأهرامات، هرم بي بي، آثار النوبة، ومتحف بولاق وهو أول متحف للآثار، فضلًا عن "تودا" نفسه وتصويره داخل المتحف، قناة السويس ورحلة المحمل لمكة، وبعض الآثار الإسلامية، وصور للأثار ما قبل الأسرات والمومياوات، ومقبرة "سن جيم" المقبرة الشهيرة في البر الغربي.

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مكتبة الاسكندرية رحلات التفتيش الأثري إلى صعيد مصر أرشيف إدوارد تودا الآثار المصرية رحلات التفتيش السنوية

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