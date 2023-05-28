الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

استدعاء أحمد سعد للتحقيق.. "الموسيقيين": قرارات رادعة بشأن ملابس المطربين بالحفلات

أحمد سعد فى حفله
أحمد سعد فى حفله الاخير

أعلن مصدر في نقابة المهن الموسيقية عن انعقاد اجتماع عاجل خلال الساعات المقبلة، برئاسة الفنان مصطفى كامل وحضور جميع أعضاء مجلس النقابة، لمناقشة ووضع قواعد حاسمة لنجوم الغناء والموسيقيين بسبب الإطلالات الجريئة والملابس المثيرة للجدل التي يرتديها البعض وآخرهم الفنان أحمد سعد، الذي أثار الجدل بسبب إطلالته الغريبة في آخر حفلاته.

وأوضح المصدر أنه من المفترض استدعاء أحمد سعد للتحقيق معه بشأن الواقعة، التي لا تتماشى مع ملابس الرجال نهائيا، خاصة أنه ظهر بقميص شفاف باللون الأسود من خامة الشبك على Vest وبنطلون بنفس اللون بالإضافة إلى حلق، مما عرضه للكثير من الانتقادات من قِبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته على المسرح، ومن المقرر أن يشترطوا عليه الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس الطبيعية.

ارتداء الملابس أعضاء مجلس النقابة الفنان احمد سعد الفنان مصطفى كامل المهن الموسيقية

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