موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة قبل عيد الأضحى

زاد البحث عن موعد صيام العشر أيام قبل عيد الأضحى مع مرور 8 أيام من شهر ذو القعدة واقتراب موعد شهر عيد الأضحى المبارك، وكذلك البحث عن فضل الصيام في هذه الأيام.

موعد صيام العشر أيام قبل عيد الأضحى 2023

خلال التقرير التالي نعرض موعد صيام العشر أيام قبل عيد الأضحى وفضل الصيام فيها وكذلك فضل صيام وقفة عرفة.

وفق الحسابات الفلكية فإن غرة شهر ذو الحجة وهو شهر عيد الأضحى المبارك يبدأ من يوم الاثنين 19 يونيو 2023، وبذلك يبدأ صيام العشر أيام قبل عيد الأضحى.

ويوافق عيد الأضحى هذا العام يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 وتكون وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.

فضل صيام الأيام الأولى من ذو الحجة قبل عيد الأضحى

في فتوى صادرة عن دار الافتاء المصرية ذُكر فيها أن أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

وجاء الاستدلال على ذلك ما روي ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

حكم صوم يوم عرفة

صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.

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