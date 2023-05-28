محافظ الغربية: إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالموجة الـ21

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي إنه إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 348 مترا مربعا في أول يوم من المرحلة الثانية للموجة 21 المستمرة حتى 16 يونيو المقبل ، مشيرا إلى إزالة 5 حالات بناء مخالف في مركزي طنطا وزفتى، إلى جانب حالتين في حي ثان المحلة الكبرى.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الأحد - على استمرار الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة بجميع المراكز والمدن والأحياء، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ال 21 لإزالة التعديات على أراضٍ أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى 353 حالة إزالة للتعدي على أملاك الدولة بإجمالي 64 ألفا و 545 مترا مربعا، إلى جانب 113 حالة بناء مخالف.

وأشار إلى أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف يتم إزالتها فوراً مع تطبيق القانون بكل حزم.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 21 والإبلاغ بها أول بأول.