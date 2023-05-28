قبيل انعقاده.. ماهو المجمع المقدس؟

يبدأ المجمع المقدس دور انعقاده الاول، في عام 2023، بحضور مطارنة واساقفة الكنيسة، برئاسة البابا تواضروس الثاني، فى مركز لوجوس البابوى، بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وتستمر لمدة أسبوع.

والمجمع المقدس هو مجمع محلي يضم اساقفة ومطارنة الكنيسة المصرية داخل مصر وبلاد المهجر، يرأسه البابا القبطي، و المجمع المحلي يمثل الكنيسة المحلية في مصر حيث كان البابا يجتمع مع أساقفة مصر وليبيا وأثيوبيا لحل المشاكل الإيمانية أو الرعوية.

وينعقد مرتين في العام الواحد المرة الاولى تزامنا مع احتفالات الكنيسة بعيد حلول الروح القدس او عيد العنصرة والثانية اصبح سيمنارا في عهد البابا تواضروس الثاني في شهر نوفمبر تزامنا مع احتفالات الكنيسة بتذكار سيامة البابا.

الكنيسة تفرق بين مصطلح المجمع المقدس الذي يضم الأساقفة والمطارنة والذي سمي بذلك ايمانا من الكنيسة بان روح الله القدوس هو اذلي يقود الكنيسة، ومجمع القديسين الذي يُصَلّى في القداس الإلهي، وهو يضم أسماء القديسين السابقين.

وأبرز أعضاء المجمع المقدس هم البابا تواضروس الثاني، رئيس المجمع، والأنبا دانيال مطران المعادي سكرتير المجمع، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات، والأنبا يؤانس اسقف اسيوط، والأنبا بيمن مطران نقادة، والأنبا مرقس مقرر لجنة الإعلام ومطران شبرا الخيمة، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل السكرتير السابق للمجمع المقدس، والأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف، والأنبا سيرابيون مطران لوس انجيلوس، والأنبا أبانوب اسقف المقطم.