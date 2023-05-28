نائب سوهاج يطالب وزير الرياضة بسرعة تجديد نوادي الشباب بالمحافظة

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإنهاء تجديد بعض النوادي ومراكز الشباب التابعة لدائرته طهطا وجهينة بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد؛ لمناقشة موازنة وزارة الشباب والرياضة، بحضور الوزير.

وخلال الاجتماع طالب سالم بإدراج إحلال وتجديد مركز شباب طهطا ضمن موازنة العام المالي الجاري، منتقدا تأخر تجديده، حيث قارب العام المالي دون أن يتم بدء العمل بالملعب، رغم أنة مركز شباب المدينة.

وفي السياق ذاته، لفت إلى توقف العمل على إحلال عدد من مراكز الشباب بمحافظة سوهاج، رغم بدء العمل عليها قبل سنوات، منوها إلى بدء العمل بملاعب نادي " شطورة " بطهطا و "المدمر" بطما منذ عام 2015 ولم تنته حتى الآن.

وفي الإطار، أشار وكيل خطة النواب، إلى بدء العمل بملعب نادي "فزارة" بجهينة منذ عام 2020، وملعب مركز شباب " نزه الهيشة" منذ عام 2021 بينما لم يتم الانتهاء منه حتى تاريخه.

كما طالب النائب بإنشاء السور والمبني الإداري الخاص بنادي“ النصر "بجهينة.

وفي الختام توجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى الوزير بالشكر، على حل مشكلة ملعب نادي" الهلال "بساحل طهطا والذي تم إنهاء الأعمال الجارية به بالأمس، وكذلك الانتهاء من أعمال حمام سباحة نادي طهطا الرياضي والتي تخطت تكلفته 7 ملايين جنيه، فيما طالب بتأثيث حمام السباحة، داعيا الوزير لافتتاحه.

وكان مجلس النواب قد وافق، خلال جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وقضت التعديلات لجديدة بزيادة رسوم مغادرة أراضي الجمهورية إلى ۱۰۰ جنيه، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.