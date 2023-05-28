عامل يشعل النيران فى أبواب منازل أشقائه لخلاف حول الميراث بأوسيم

أشعل عامل النيران في أبواب منازل أشقائه في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات على الميراث، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، إخطارا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، يفيد بحضور كل من صاحب مزرعة وصاحب شركة إلى ديوان القسم، لتضررهما من شقيقهما، 50 سنة، عامل، وذلك لقيامه بإشعال النيران بباب شقتيهما، وكذلك أبواب 3 آخرين من أشقائه، بسبب خلافات على الميراث بين المتهم وبينهم، وأُلقي القبض على المتهم بإشراف المقدم مصطفى كمال، رئيس المباحث.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.