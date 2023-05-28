"إيتيدا" تقدم برنامجين للتدريب الصيفي للطلاب

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات برنامجين للتدريب الصيفي للطلاب، خلال فترة الإجازة الصيفية وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وبرنامج التدريب الصيفي للطلاب هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي تقدمها الهيئة، ويقدم تدريبًا عمليًا على أحدث اتجاهات التكنولوجيا للطلاب الذين أكملوا السنة الدراسية الأولى أو الثانية أو الثالثة من كليات الحاسبات والمعلومات، والهندسة.

ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات التقنية والشخصية للطلاب، وإعدادهم بشكلٍ جيد للعمل بسوق تكنولوجيا المعلومات بعد التخرج، وسد الفجوة بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل.



ويُقدم البرنامج الأول بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، ويشمل تدريبًا تقنيًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل والاختبارات الدولية. ويغطي البرنامج جميع محافظات الجمهورية، ويشمل جلسات عبر الإنترنت ومحاضرات تفاعلية في مقراتٍ مختلفة.



وأما البرنامج الثاني فيُنظم بالتعاون مع شركة "سيستيل" من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية التابع للشركة. ويغطي التدريب تخصصات هندسة الاتصالات وهندسة الحاسب الآلي وعلوم الحاسب، ويستمر كلٌ من البرنامجين 120 ساعة تدريبية، منها 90 ساعة لتنمية المهارات التقنية و30 ساعة لتنمية المهارات الشخصية.