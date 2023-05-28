الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب بعد مرور 25 يومًا على غرقه فى نهر النيل بالعياط

جثة شاب
جثة شاب

انتشل عدد من المواطنين جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل، حيث لقي مصرعه منذ ما يقرب من 25 يومًا، واستمرت عمليات البحث حتى جرى العثور على جثته اليوم، بمنطقة البدرشين في الجيزة. 

 

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بالعياط. 

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحديد هوية الشاب ومحل إقامته، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري للبحث عن جثته.

 

استمرت عمليات البحث بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وبمشاركة عدد من أصحاب القوارب، لما يقرب من 25 يومًا، حتى تم العثور على جثته اليوم بمنطقة البدرشين، وتم انتشالها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق. 

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني

"الداخلية" تكشف حقيقة طمس شخص لوحة سيارات بالقاهرة

مدبولى: نتابع وندعم الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى

متعافي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يثير حديث السوشيال ميديا

محافظ دمياط تستقبل وفدا من سفارة سويسرا

المشدد 6 سنوات لعاطلين يتاجران في المخدرات بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى