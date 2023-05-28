الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرثوذكسية" تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح إلى أرض مصر

جريدة الدستور

تستعد الكنيسة الأرثوذكسية للاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة الى ارض مصر في الاول من يونيو المقبل، وقال القمص إشعياء عبد السيد فرج، في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، إنه امتثل يوسف لأمر الملاك (قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر) فجاء السيد الضابط الكل إلى مصر مع سيدة البشرية العذراء مريم والقديس يوسف البار وسالومي.

كان مجيء يوسف الصديق إلى مصر وأشبعه العالم من خيرات مصر رمزًا صادقًا عن مجيء المسيح إلى أرضنا الحبيبة مصر التي بنى فيها مذبحة المقدس إذ تنبأ عنه اشعياء النبي قائلًا (في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر وعمود الرب عند تخومها).

ومازالت تقدم عليه ذبيحته غير الدموية. فأعطانا جسده ودمه اللذين بهما صار لنا ليس شبع سبع سنين فقط بل إلى حياة أبدية. كما جاء يوسف الصديق ابن يعقوب إلى مصر ومعه يسوع معطى الحياة.. موسى النبي أيضًا رمز لمجيء السيد إلى مصر.. إذ عندما سمع فرعون هذا الأمر طلب أن يقتل موسى فهرب من وجه فرعون، وهكذا المسيح هرب من هيرودس إلى مصر لما أراد قتله. وكما عاد موسى إلى مصر ليخرج بنى إسرائيل من عبودية فرعون هكذا عاد السيد من مصر عندما ظهر الملاك ليوسف في حلم قائلًا (قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل... وانصرف إلى نواحي الجليل) (فكان في الجليل ليعتق آدم وبنيه من الجحيم.

 

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