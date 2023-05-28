موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر والسعودية

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك ويأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ويتوافق مع تطبيق مناسك الحج والذي يعد الركن الخامس من أركان الإسلام.

وحددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى 2023، كما حددت موعد صلاة عيد الأضحى، وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي.

موعد صلاة عيد الاضحى 2023 في مصر

حددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى في مصر كما حددت موعد بداية العيد والتي تكون وفق البيان الصادر عنها يوم الأربعاء 28 يونيو ويستمر يوم الخميس 29 يونيو ، ويوم الجمعة 30 يونيو ، ويوم السبت 1 يوليو ، والاربع أيام العيد بالإضافة إلى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو أجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفات مع العيد لجميع العاملين في الدولة .

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وجاء موعد صلاة عيد الأضحى في بعض محافظات مصر وفق البحوث الفلكية كالتالي :

صلاة عيد الاضحى في محافظة القاهرة الساعة 5:47 صباحًا.

صلاة عيد الاضحى في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

في محافظة الاسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.

في محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

في محافظة السويس الساعة 5:42 صباحًا.

عيد الاضحى في السعودية

يتم تحديد موعد عيد الأضحى في السعودية وفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتبدأ هذا العام في 28 يونيو 2023 وتستمر حتى 1 يوليو 2023، ولكن يتم تحديد الموعد الرسمي لها وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة والذي تستطلعه المملكة العربية السعودية يوم 29 ذي الحجة ويكون عيد الاضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ، وتتفق جميع الدول العربية مع رؤية هلال شهر ذي الحجة الذي تستطلعه السعودية لالتزام جميع الدول بالوقوف على جبل عرفات في نفس التوقيت.

كما تحدد وزارة الشؤون الإسلامية موعد صلاة عيد الاضحى في المدن المختلفة في السعودية، ويمكن للزائرين الراغبين في الحصول على معلومات حول موعد صلاة العيد التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920000123.

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