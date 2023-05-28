الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر والسعودية

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر والسعودية

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك ويأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ويتوافق مع تطبيق مناسك الحج والذي يعد الركن الخامس من أركان الإسلام. 

وحددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى 2023، كما حددت موعد صلاة عيد الأضحى، وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي. 

موعد صلاة عيد الاضحى 2023 في مصر

حددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى في مصر كما حددت موعد بداية العيد والتي تكون وفق البيان الصادر عنها يوم الأربعاء 28 يونيو ويستمر يوم الخميس 29 يونيو ، ويوم الجمعة 30 يونيو ، ويوم السبت 1 يوليو ، والاربع أيام العيد بالإضافة إلى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو أجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفات مع العيد لجميع العاملين في الدولة . 

قد يهمك أيضا:

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023  

تعرف على خريطة أفلام موسم عيد الأضحى السينمائية 2023

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 26-5-2023 قبيل عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

وجاء موعد صلاة عيد الأضحى في بعض محافظات مصر وفق البحوث الفلكية كالتالي : 

  • صلاة عيد الاضحى في محافظة القاهرة الساعة 5:47 صباحًا.
  • صلاة عيد الاضحى  في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.
  • في محافظة الاسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.
  • في محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.
  • في محافظة السويس الساعة 5:42 صباحًا.

عيد الاضحى في السعودية 

يتم تحديد موعد عيد الأضحى في السعودية وفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتبدأ هذا العام  في 28 يونيو 2023  وتستمر حتى 1 يوليو 2023، ولكن يتم تحديد الموعد الرسمي لها وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة والذي تستطلعه المملكة العربية السعودية يوم 29 ذي الحجة ويكون عيد الاضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ، وتتفق جميع الدول العربية مع رؤية هلال شهر ذي الحجة الذي تستطلعه السعودية لالتزام جميع الدول بالوقوف على جبل عرفات في نفس التوقيت. 

كما تحدد وزارة الشؤون الإسلامية موعد صلاة عيد الاضحى في المدن المختلفة في السعودية، ويمكن للزائرين الراغبين في الحصول على معلومات حول موعد صلاة العيد التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920000123.

اقرأ أيضا 

تنسيق الثانوية العامة 2023

txt

أفلام عيد الأضحى 2023.. طرح الأفيش الرسمي لفيلم أحمد فهمي "مستر إكس"

عيد الأضحى موعد عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى شهر ذي الحجة وقفة عرفات

الأكثر قراءة

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023.. وأسعار الأسمنت المسلح

حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر في التجمع الخامس

"لفسخها الخطبة".. شاب يقتحم منزل خطيبته ويذبح شقيقها فى دار السلام

"الرعاية الصحية": منظومة التمريض تشهد طفرة عظيمة نظريًا وعمليًا

"التأديبية" تجازى أستاذة جامعية تهكمت على زميلها بعد حصوله على الدكتوراه

لوتون تاون.. القادم من بعيد بأسطورة "10 أهداف للمغمور البليد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى