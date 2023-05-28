الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في اجتماع موسع.. محافظ دمياط ووفد سفارة سويسرا يناقشون مشروع "حينا"

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا" الذي يجرى تنفيذه بمنطقة الشعراء بدمياط، حيث جاء ذلك خلال اجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلي السفارة السويسرية "فاليري ليشت مدير مكتب التعاون الدولي ومارك ألكسندر مدير برنامج بقسم تمويل البنية التحتية وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية" وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هداية الممثل الإقليمي للدول العربية وعمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية" وحامد حجازي مدير المشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وأيضًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف الخاص بالمشروع لتحقيق الأهداف التنموية الخاصة بإدارة الأراضي وإعادة ترتيبها من خلال منهجية محددة للتخطيط والتصميم الحضري ودعم السياسات المتعلقة بها ورفع كفاءة البنية التحتية مما يحقق عائد تنموي تشاركي على الأهالي والإدارة المحلية، وكذلك عرضا ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الماضية للتنفيذ وذلك بعد إعلان الشعراء منطقة إعادة تخطيط، والتي تضمنت أعمال المسح الميداني للمنطقة لإعداد الدراسات العمرانية وتعديل المخططات التفصيلية وحصر تراخيص البناء وملفات التصالح وكذلك خطة تنفيذ الرفع المساحي وذلك بالتعاون مع هيئة المساحة، وفقا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والهيئة، وأيضا ما حققته اللقاءات مع ملاك الأراضي لتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتعريفهم بمراحل المشروع، فضلا عن الحصر الشامل لجميع الخدمات بالمنطقة.

وفي هذا السياق أيضًا، اطلعت "المحافظ" على نتائج تلك الخطوات وكذا ما تم تحقيقه بمحور بناء القدرات الذي يعد جزءا أساسيا من المشروع، حيث تم تدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة على نظم المعلومات الجغرافية "GPS".

وفي هذا الصعيد، ناقشت "الدكتورة منال عوض" آليات التنفيذ وفقا للجدول الزمني والخطة الموضوعة بالتنسيق بين كافة الجهات، كما أكدت على أهمية تضافر الجهود لتحقيق مستهدفات المشروع ورؤى التنمية المستدامة.
ويشار إلى أن مشروعا "حينا" يتم تنفيذه بمحافظتي دمياط وقنا بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة السويسرية.

محافظ دمياط دمياط محافظة دمياط منال عوض حينا

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