الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا تدمر 52 مُسيرة روسية

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور عماد أبوالرب رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا دمرت 52 مُسيرة من أصل 54 أطلقتها روسيا ليلًا.

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه أكبر هجمة تشهدها العاصمة الأوكرانية حيث تسعي روسيا دائمًا إلى رمزية اختيار التواريخ، مشيرًا إلى أنه رغم كثافتها 54 طائرة شملت جميع المدن الأوكرانية 40 منها على العاصمة كييف.

وأضاف أنه تم إسقاط الطائرات جميعًا ولكن طال الضرر في أغلب المناطق مثل الحي الحكومي ووفاة أحد المواطنين بالإضافة إلى مدينتين أخريين، منوهًا بأن المضادات الأوكرانية للطائرات كانت قوية للغاية.

وأكد أنه يومًا بعد يوم يزداد عدد الجنود والمختصين الأوكران في التعامل مع المسيرات سواء بإسقاطها عبر البرامج أو بالمضادات والحيلولة دون وصولها لتدمير الأهداف المقصودة، وبالتالي واضح أن هناك تدريبًا تقنيًا رفيع المستوي وهذا التدريب أغلبه داخل أوكرانيا وجزء منه خارجها للتعامل مع المسيرات وذلك يشمل جميع أنواع المسيرات، لتشهد أوكرانيا اليوم التعامل السريع مقارنة بالسابق في التعامل مع تلك المسيرات.

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