الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف حقيقة طمس شخص لوحة سيارات بالقاهرة

الداخلية
الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة على موقع "فيسبوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بطمس أرقام لوحات إحدى السيارات بالقاهرة، وتبين أنها صورة مفبركة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول منشور مصحوب بصورة على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بطمس أرقام لوحات إحدى السيارات.

بإجراء التحريات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة ومالكها، وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة، وأضاف أن الصورة مفبركة وغير صحيحة وبالفحص تبين سلامة اللوحات والتراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

سلامة النيابة العامة الإجراءات القانونية اللوحات والتراخيص قسم شرطة النزهة

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"الداخلية" تكشف حقيقة طمس شخص لوحة سيارات بالقاهرة

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