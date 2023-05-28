محافظ دمياط تستقبل وفدا من سفارة سويسرا

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفد السفارة السويسرية “فاليرى ليشتى” مدير مكتب التعاون الدولي ومارك ألكسندر مدير برنامج بقسم تمويل البنية التحتية بوزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، وإيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة، ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هداية الممثل الإقليمي للدول العربية، عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية وحامد حجازي المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وتناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وملفات التعاون التي تجرى خلال الفترة الحالية ، كما بحثت " المحافظ " آخر المستجدات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا "بمنطقة الشعراء، وذلك وفقًا لعدد من الأهداف المتعلقة بالمحاور العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد وكذلك بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ، وتضمن اللقاء أيضًا ، استعراض كافة التحديات التي تواجه عملية التنفيذ وآلية تذليلها وكذلك نتائج لقاءات فريق المشروع مع ملاك الأراضي لتعريفهم بمراحل المشروع وتفعيل المشاركة المجتمعية بالأنشطة التي يتضمنها.

ورحبت المحافظ بالشراكة مع الجانب السويسري و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وذلك لتنفيذ عدد من البرامج وتهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.