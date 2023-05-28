الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الثانية تساوى حياة".. حياة كريمة من داخل سيارات الإسعاف (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان: "الثانية تساوي حياة.. حياة كريمة من داخل سيارات الإسعاف".

 

وأشار التقرير إلى أن سيارات الإسعاف التابعة لمؤسسة حياة كريمة مجهزة بغرفة إنعاش وعناية مركزة، إضافة إلى استحداث نقطة إسعاف على الطريق لخفض نسب الموت عليه.

 

وقال سعد أبوالمجد، مشرف عام إسعاف محافظة الشرقية، إن السيارة مخصصة لمبادرة "حياة كريمة"، وهي من أحدث السيارات في العالم، حيث تم استيرادها من ألمانيا.

 

وأضاف: الأجهزة الموجودة داخل السيارة على أعلى مستوى، ولدينا أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة صدمات، وكل عام نجري تحديث في الأجهزة الطبية.

حياة كريمه سيارات الإسعاف داخل الثانية تساوي حياة تساوى الإسعاف

مواد متعلقة

غدًا.. "كلام فى السياسة" يناقش ملف الاستثمار والأمن الغذائى فى الحوار الوطنى

"تاريخ من الأصالة والفن المعاصر".. تفاصيل نشأة متحف الفن الإسلامي (فيديو)

شيماء الأشقر: الحوار الوطنى يناقش جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

مدير منطقة آثار سقارة: لأول مرة نجد ورشًا كاملة للتحنيط الآدمى والحيوانى

تنسيقية شباب الأحزاب: الثقافة من أعلى نسب المقترحات الواردة لإدارة الحوار الوطنى

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الزيادة السكانية قضية كل عصر وزمن (فيديو)

"ورش للتحنيط وتماثيل نادرة".. وزيرى يرصد تفاصيل كشف أثرى جديد بسقارة (فيديو)

الأرصاد تكشف موعد استقرار حالة الطقس (فيديو)

الأكثر قراءة

كم يبلغ سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

أمطار خفيفة على مناطق بالإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

حبس المتهمين بخطف أجنبي لمساومة والدته على دفع فدية بالزيتون

الرئيس السيسى لعمار الحكيم: مصر حريصة على سلامة وأمن واستقرار العراق

مليون و761 ألفًا.. أحمد عز يسدد أجر المسكن والحضانة لابنى زينة

إزالة 58 حالة تعد على 8282 مترا ضمن الموجة 21 بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى