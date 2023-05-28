"الثانية تساوى حياة".. حياة كريمة من داخل سيارات الإسعاف (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان: "الثانية تساوي حياة.. حياة كريمة من داخل سيارات الإسعاف".

وأشار التقرير إلى أن سيارات الإسعاف التابعة لمؤسسة حياة كريمة مجهزة بغرفة إنعاش وعناية مركزة، إضافة إلى استحداث نقطة إسعاف على الطريق لخفض نسب الموت عليه.

وقال سعد أبوالمجد، مشرف عام إسعاف محافظة الشرقية، إن السيارة مخصصة لمبادرة "حياة كريمة"، وهي من أحدث السيارات في العالم، حيث تم استيرادها من ألمانيا.

وأضاف: الأجهزة الموجودة داخل السيارة على أعلى مستوى، ولدينا أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة صدمات، وكل عام نجري تحديث في الأجهزة الطبية.