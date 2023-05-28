الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم زيارات ميدانية للمشروعات القومية المنفذة بالجمهورية الجديدة لأبنائها

أبناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يتفقدون عدد من المشروعات القومية المنفذة بالجمهورية الجديدة

أكد الدكتور ياسر جمال حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة انه في إطار توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية وغرس روح الولاء والإنتماء لدى طلاب الجامعات المصرية ، فقد نظمت الجامعة عدد من الزيارات الميدانية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاعهم على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية في مختلف مجالات التنمية، والتطور الكبير الذي تشهده مصرنا الحبيبة على أرض الواقع، والتعرف على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة ومن بين تلك المشروعات التى زاروها - المتحف القومى للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط – المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى بمدينة السادات - مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة – شركة السويس للصلب – مدينة العلمين الجديدة- بجانب زيارة خاصة للكلية الفنية العسكرية وتشمل أقسام : الميكانيكا الهندسية - الفيزياء الهندسية - الرياضيات الهندسية - علوم وتكنولوجيا المواد - إدارة الانتاج والجودة.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة عن إطلاق الجامعة الألمانية ببرلين GIU مبادرة " التصميم يتواصل " Design connects ، وهي مبادرة عالمية في مجال فنون التصميم و العمارة بالشراكة بين الجامعة الألمانية بالقاهرة و الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية ، ز ليشارك فيها كافة المهتمين بمجال التصميم والعمارة وطلاب الجامعات في مصر والخارج، بهدف تبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة التي تعزز مهارتهم في هذا المجال، و تم البدء في تلقي طلبات المشاركة في المبادرة . ت