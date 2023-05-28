الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحسين الأقطان: التغيرات المناخية أثرت على المحاصيل الزراعية

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

تحدث وليد يحيى، نائب مدير صندوق تحسين الأقطان، عن علاقة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم الآن وتسببها في ترحيل مواسم الزراعة.

وقال "يحيى"، خلال حواره على قناة DMC، اليوم، إن "التغيرات المناخية أثرت على جميع أنواع المحاصيل الزراعية المتواجدة في العالم وليست مصر فقط، مما أدى إلى نقل مواعيد زراعة القطن التي تتم، حيث إن المعروف في مصر أن زراعة القطن تبدأ في الوجه القبلي بداية من النصف الأول من شهر فبراير، على ألا تتجاوز نصف شهر مارس، وفي الوجه البحري من النصف الأول من مارس على ألا تتجاوز مارس أو النصف الأول من أبريل".

وتابع: «بسبب التغيرات المناخية فإن مساحات القطن في الوجه القبلي تزرع حتى 20 أبريل، ومساحات القطن في الوجه البحري تبدأ من 20 أبريل حتى نهاية شهر مايو، بالإضافة لبرامج إنتاج الأصناف التي يعمل عليها معهد بحوث القطن لعمل صنف جديد تم زراعته في نفس الأجواء والتغيرات المناخية المسايرة حالا».

واختتم نائب مدير صندوق تحسين الأقطان: «بدأنا في زراعة البرامج التي تخص الصندوق حتى نستطيع جمع تقاوي قادرة على التعايش مع التغيرات المناخية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي».

تحسين الأقطان صندوق تحسين الأقطان التغيرات المناخية المحاصيل الزراعية

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