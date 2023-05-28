للتوعية من مخاطر المخلفات الإلكترونية.. انطلاق مبادرة رواد تحيا مصر بكفرالشيخ

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، وذلك بمركز شباب كفر الشيخ التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، وبمشاركة أعضاء مراكز الشباب.

وقد أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية لتبنى ودعم الكيانات التي تقدم مبادرات شبابية تخدم الشباب في كل المجالات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الشباب وتمكينهم في شتى المجالات، مضيفًا أن الندوة تناولت تعريف المخلفات الإلكترونية وأصنافها وتأثيرها على البيئة وتأثيرها على الفرد

ومؤخرا، فقد نظم مركز شباب خليج بحري التابع لإدارة شباب مطوبس، برنامجًا ترفيهيًا للاحتفال بيوم اليتيم، بحضور 100 طليع من أبناء القرية وشهد الاحتفال عروضا رياضية وفنية وترفيهية واستعراضية وغنائية ومسابقات ثقافية وتوزيع الهدايا والحلوى علي الأطفال وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مركز شباب خليج بحري، تم رفع كفاءته ضمن مبادرة حياة كريمة بمطوبس خلال عام 2022 وأضاف أن وزارة الشباب معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها حماية حقوق الطفل ليعيش حياة أفضل من خلال البرامج التي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية النشء وتقديم العديد من الفعاليات بمراكز الشباب منها الاحتفال بيوم اليتيم.

أقيم الاحتفال بحضور رئيس "مبادرة معًا لمستقبل أفضل" والدكتورة نادية المدهون منسق مبادرة حياة كريمة بمطوبس، وأعضاء أندية التطوع وأعضاء فريق الجوالة بمركز الشباب وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل الشباب بالمديرية ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء ومحمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس، تنفيذ فريق عمل مركز الشباب.