الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للتوعية من مخاطر المخلفات الإلكترونية.. انطلاق مبادرة رواد تحيا مصر بكفرالشيخ

رواد تحيا مصر
رواد تحيا مصر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، وذلك بمركز شباب كفر الشيخ التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، وبمشاركة أعضاء مراكز الشباب.

وقد أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية لتبنى ودعم الكيانات التي تقدم مبادرات شبابية تخدم الشباب في كل المجالات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الشباب وتمكينهم في شتى المجالات، مضيفًا أن الندوة تناولت تعريف المخلفات الإلكترونية وأصنافها وتأثيرها على البيئة وتأثيرها على الفرد
ومؤخرا، فقد نظم مركز شباب خليج بحري التابع لإدارة شباب مطوبس، برنامجًا ترفيهيًا للاحتفال بيوم اليتيم، بحضور 100 طليع من أبناء القرية وشهد الاحتفال عروضا رياضية وفنية وترفيهية واستعراضية وغنائية ومسابقات ثقافية وتوزيع الهدايا والحلوى علي الأطفال وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مركز شباب خليج بحري، تم رفع كفاءته ضمن مبادرة حياة كريمة بمطوبس خلال عام 2022 وأضاف أن وزارة الشباب معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها حماية حقوق الطفل ليعيش حياة أفضل من خلال البرامج التي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية النشء وتقديم العديد من الفعاليات بمراكز الشباب منها الاحتفال بيوم اليتيم.

أقيم الاحتفال بحضور رئيس "مبادرة معًا لمستقبل أفضل" والدكتورة نادية المدهون منسق مبادرة حياة كريمة بمطوبس، وأعضاء أندية التطوع وأعضاء فريق الجوالة بمركز الشباب وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل الشباب بالمديرية ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء ومحمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس، تنفيذ فريق عمل مركز الشباب.

مخاطر شباب تحيا مصر كفر الشيخ مخلفات اليكترونية

الأكثر قراءة

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023.. وأسعار الأسمنت المسلح

حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر في التجمع الخامس

"بسبب خلافات مالية".. حبس المتهمين بخطف طالب أجنبي بمنطقة الزيتون

"الرعاية الصحية": منظومة التمريض تشهد طفرة عظيمة نظريًا وعمليًا

"لفسخها الخطبة".. شاب يقتحم منزل خطيبته ويذبح شقيقها فى دار السلام

"التأديبية" تجازى أستاذة جامعية تهكمت على زميلها بعد حصوله على الدكتوراه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى