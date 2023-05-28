الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوجه بالإسراع فى إنهاء أعمال مد شبكة الوصلات المنزلية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإسراع في إنهاء أعمال مد شبكة الوصلات المنزلية بمناطق الكيلو 7 وعزبة السادات لمد شبكة الغاز الطبيعي وأعمال الرصف وتيسير وصول مزيد من الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق والمهندس عمر محمد رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمرسى مطروح ومهندسو شركات الغاز وجهاز تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة معاينة للمواقع التي تم الانتهاء من مد شبكة الوصلات المنزلية بواقع 4 كم حتى الآن لتسليمها لشركة الغاز لبدء مد شبكة الغاز الطبيعي، وموافاة الشركة بخطة الرصف للعام القادم 2023-2024 وكذلك تحديد المواقع التي لم تنته بعد للإسراع في توصيلها.

وشدد محافظ مطروح علي توصيل شبكة وصلات التشغيل بعمارات الكيلو 7 والانتهاء منها مع التنبيه على الأهالي بمراجعة شبكة وصلات الصرف الصحي داخل العمارة لمنع الإضرار البيئي والصحي من تسرب مياه الصرف على الجدران وأسفل العمارات.

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الوصلات المنزلية تنفيذ مشروعات خدمات للمواطنين قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مدينه مرسي مطروح

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