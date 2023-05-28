الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: حملات نظافة وتسوية طرق وشوارع بالمراكز بالتعاون مع وحدة الإنقاذ السريع

حملات النظافة
حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة وبصفة دورية خلال حملات نظافة صباحية ومسائية دون تقاعس أو تهاون لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بها والحفاظ على البيئة.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى ضرورة إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق خاصة غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى دون معاناه مشيراً إلى الجهاز التنفيذي للمحافظة ببذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030 بكافة الطرق الممكنة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تمهيد وتسوية لشارع العشرين الرابط بين قريتي بني شقير حتى أم القصور التابعة لمركز منفلوط وبمركز الفتح فضلًا عن طريق (أبنوب/المعابدة) بمركز أبنوب بالإضافة إلى غسيل ورفع مخلفات وتسوية طريق المقابر بمركز أبوتيج فضلاً عن رفع حوالي 225 طن قمامة على مدار يومين خلال الفترتين الصباحية أو المسائية.

وذلك خلال حملة مكبرة للنظافة قامت بها وحدة مشروع الإنقاذ السريع التابع للمحافظة بقيادة خالد مصطفى مدير المشروع بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز منفلوط بقيادة رئيس مركز ومدينة منفلوط محمد عبدالغني، والوحدة المحلية بمركز أبنوب بقيادة رئيس مركز ومدينة أبنوب خالد عبدالرؤوف، والوحدة المحلية بمركز ومدينة الفتح بقيادة عبدالرؤوف النمر ، والوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد عبدالراضي، وبمشاركة رؤساء الوحدات القروية وعمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والمخلفات والبيئة وباستخدام المعدات اللازمة لذلك كالقلابات واللوادر وسيارات الكنس الآلي وغيرها.

هذا وكان قد أكد في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة تنظيم حملات لتشجير مسار رحلة العائلة المقدسة بمركز أسيوط ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" التي يتم تنظيمها بقرى المركز.

حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
100 مليون شجرة استمرار حملات النظافة الخدمات المقدمة للمواطنين العائلة المقدسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة الوحدة المحلية تنفيذ خطة الدولة حملات نظافة وتسوية طرق

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