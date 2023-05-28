مصرع شخص في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقي أحد الأشخاص مصرعه في حادث تصادم سيارتين ملاكى بالكيلو 72 بالطريق الصحراوي اتجاة القاهرة بنطاق مدينة الشيخ زايد.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالكيلو 72 بالطريق الصحراوي اتجاة القاهرة بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدامه بسيارة أخرى ونتج عن الحادث مصرع شخص جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.