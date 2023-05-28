عقد مجلس وزراء المنظمة اجتماعه العاشر بعد الـ100 لمجلس وزراء المنظمة على مستوى مندوبي أصحاب السمو والمعالي وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء اليوم، في دولة الكويت برئاسة سعادة المهندس نصير عزيز جبار، ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة الحالية للمجلس.

اجتماع “أوبك” يناقش تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها

وناقش أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس ذات الصلة بأعمال ونشاط المنظمة ومن ضمنها:

- المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2022.

- تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.

- عمليات التحضير والاعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2023 بناء على دعوة كريمة من معالي المهندس سعد بن شريده الكعبي – وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.

- جائزة منظمة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 "تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري".

- تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها والتي ستنظمها خلال عام 2023.

وقد صدر عن هذا الاجتماع عدد من القرارات الوزارية ذات العلاقة ببعض المواضيع المطروحة على جدول أعماله لتتولى الأمانة العامة للمنظمة بوضع تلك القرارات موضع التنفيذ الفعلي، واختتم المجلس إجتماعه معرباً عن شكره وتقديره لدولة الكويت لاستضافتها لهذا الاجتماع، والى الأمانة العامة للمنظمة على حسن التنظيم والاعداد له.