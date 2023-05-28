الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير يؤيد إلغاء "الإنترفيو" في المدارس الخاصة: "هدفه ليس تربوي"

مدارس خاصة
مدارس خاصة

تحدث الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوى عن أبرز مشكلات المدارس الخاصة ومنها المقابلة “الإنترفيو” الخاص بقبول الطلاب، قائلا إنه نظام يكرس للطبقية وغير مقبول على الإطلاق كونه لا يتم لغرض تربوي وإنما لأغراض استثمارية بحتة فالهدف منه غالبا التأكد من قدرة ولي الأمر على الاستمرار في دفع المصروفات الدراسية وتقديم التبرعات والتأكد من قيام الوالدين بقطع شوط كبير في تعليم أبنائهم مما يسهل المهمة على المدرسة وتحصل على أعلى النتائج بأقل جهد ممكن.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": “وكما نرى فهذه الأسباب ليست لغرض تربوي إذ إن المدرسة حكومية كانت أو خاصة لها دور تربوي وأخر تعليمي ومن خلال دورها التربوي فإنها تقوم ببناء وتنمية عادات وسلوكيات إيجابية وحذف وتعديل سلوكيات سلبية والنجاح الحقيقي للمدرسة وشهادة الجدارة التي ينبغي أن تتحصل عليها لابد وأن تكون نتيجة لقدرتها على تخريج أجيال ذات مستوى معرفي ومهاري ووجداني متقارب على الرغم من اختلاف وتنوع ثقافتهم، وأن تبني لدى خريجيها عادات وسلوكيات إيجابية مهما تعددت مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.

أما عن المطالبات بإلغاء التغذية المدرسية خلال مناقشات الحوار الوطنى، قال إنه في ظل عدم وجود انتظام كامل للطلاب في الحضور إلى المدرسة فالأولى أن توكل هذه المهمة إلى الأسرة على أن تقوم المدرسة بدور التوجيه والإرشاد فقط من حيث نوعية الغذاء المناسبة وكميته وتقدم التعليمات والنصائح لولي الأمر ويتولى مهمة إعداد الوجبة الغذائية المناسبة لأبنائه منعا لإهدار الكثير من الأموال التي ربما لا يتم الاستفادة منها نتيجة غياب كثير من الطلاب لأي سبب من الأسباب فضلا عن إمكانية تعرض الوجبات المدرسية للتلف نتيجة النقل أو سوء التخزين، وعدم وجود متخصصين يشرفون على سلامة هذه الوجبات داخل المدارس.

الاستفادة منه الاجتماعية والاقتصادية التغذية المدرسية الاقتصادي الاجتماعي الخبير التربوي الحوار الوطن أولياء الأمو

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