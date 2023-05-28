الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يتابع مع القيادات ومديرى المديريات توريد القمح فى المحافظات

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور بعض قيادات الوزارة.

وأكد القصير، خلال الاجتماع، على أهمية متابعة وحث المزارعين على التوريد، مشيرًا إلى أنه تم زيادة سعر الأردب إلى 1500 جنيه دعمًا من القيادة السياسية للمزارعين، وقال إن هناك متابعة يومية من د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوريد القمح.

وأضاف أن الدولة حاليًا تشترى القمح من الفلاحين بالسعر العادل وبأعلى من السعر العالمي، مضيفًا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل التوريد من خلال توسيع نقاط التجميع والاستلام لحوالى 4500 نقطة لحث المزارعين على توريد القمح، وكذلك سداد القيمة فورًا وبحد أقصى 48 ساعة، مؤكدًا أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة للقمح يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم.

ووجه "القصير" مديري مديريات الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أي عقبات تواجههم فورًا من أجل تسهيل توريد القمح، وقال يجب المتابعة اليومية للتوريد والتنسيق أيضًا مع المسئولين في التنمية المحلية والتموين.

وأكد "القصير" أن الدولة حينما تستلم القمح من الفلاحين بالأسعار العادلة تقوم بإعادته مرة أخرى إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.

وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، على وطنية الفلاح ومساندته لبلده خلال هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم أجمع بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبحث الاجتماع أيضًا منظومة توزيع الأسمدة وسرعة الانتهاء من استخراج وتسليم الكارت الذكي بالتعاون مع البنك الزراعي.

كما ناقش الاجتماع بحث آليات عودة الدورة الزراعية اعتبارًا من الموسم القادم في المحاصيل الاستراتيجية الأربعة القمح والأرز والذرة والقطن، خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وشراء المحاصيل من المزارعين بأسعار مجزية.

وزير الزراعة يتابع قيادات الوزارة ومديري مديريات

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