الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تنظيم حملات التشجير والنظافة بمسار رحلة العائلة المقدسة

حملات التشجير
حملات التشجير

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة تنظيم حملات لتشجير مسار رحلة العائلة المقدسة بمركز أسيوط ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" التي يتم تنظيمها بقرى المركز.

وأوضح اللواء عصام سعد، إلى العمل على توفير بيئة نظيفة للمواطن الأسيوطي بكل الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة ونشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانيات لتنفيذ المبادرة وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة التي تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية واستراتيجية مصر 2030.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير وتجميل بطريق ومسار رحلة العائلة المقدسة المؤدي إلى دير العذراء بجبل قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط ورفع الأتربة الموجودة على جانبي الطريق وزراعة الأشجار مثمرة أو غير مثمرة لإعطاء منظر جمالي بالمسار السياحي، حيث تم استكمال متابعة وري وزراعة الأشجار أمام جامع أبو دنقل بقرية درنكة وأمام بوابة دير درنكة.

وذلك بإشراف وحضور حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونائبه أحمد ثابت والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ووليد جمال رئيس الوحدة المحلية لقرية درنكة ومصطفي اسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا ووفاء جميل محمد مديرة إدارة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط وحسين شيخون مسؤل الرصد والمتابعة بإدارة المخلفات الصلبة بالمركز والمهندس السادات مدير الحديقة الدولية وعمال الحديقة وعمال الوحدة المحلية.

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