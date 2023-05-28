حبس المتهمين بخطف أجنبي لمساومة والدته على دفع فدية بالزيتون

أمرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية بين والد الضحية والمتهمين بدائرة القسم، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها (طالب- مقيم بذات الدائرة) عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة.