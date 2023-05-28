كواليس جلسة أوسوريو مع فتوح قبل مواجهة طلائع الجيش

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع أحمد فتوح على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعب حول بعض المهام والأدوار الفنية المراد تنفيذها من اللاعب خلال لقاء طلائع الجيش في المقبل في مسابقة الدوري.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عق جلسة مع اللاعبين على هامش مران الأبيض اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول بعض المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وحرص المدير الفني للفريق على تحفيز اللاعبين بالحديث عن مكانة الزمالك الكبيرة، و طالبهم ببذل أقصى جهد للظهور بالشكل الذي يليق باسم القلعة البيضاء .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.