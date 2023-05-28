الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غدًا.. "كلام فى السياسة" يناقش ملف الاستثمار والأمن الغذائى فى الحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يفتح الإعلامي أحمد الطاهري، غدا خلال برنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، النقاش حول ملف الاستثمار والأمن الغذائي في الحوار الوطني، وذلك في تمام السابعة مساءً.

ويستمع الإعلامي أحمد الطاهري، لكل الآراء والأفكار، حيث يستضيف الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، والدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، وهشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني.

كما يستضيف البرنامج، المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 4 يونيو.

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