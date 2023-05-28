"لايف ساينس": حضارتا مصر والصين تحيران العالم

أفادت مجلة "لايف ساينس" الأمريكية، بأن كثيرًا ما يُشار إلى مصر القديمة والصين والعراق بلاد ما بين النهرين على أنها حضارات طويلة الأمد، استمرت لآلاف السنين، لكن أي من هذه المجتمعات استمر لأطول فترة؟.

ما هي الحضارة الأقدم في تاريخ البشرية؟

وتابعت أن المؤرخين اختلفوا بشدة على تحديد أقدم حضارة وأطولها عمرًا، كما أن الحضارات الثلاثة عانت من الغزو الأجنبي، لتثار الشكوك في كيفية حساب عمر هذه الحضارات.

وأضافت المجلة، أن بعض المؤرخين يعتقدون أن الحضارة الصينية هي الأطول عمرًا استنادًا إلى بعض الكتابات الصينية والتي تُصنف على أنها الأقدم في التاريخ.

وأوضحت أنه بجانب الصين، تعتبر مصر القديمة ومن ثم بلاد ما بين النهرين الحضارات الأطول عمراً، حسب أحد التقديرات، من وقت الفراعنة الأوائل واستخدام الكتابة الهيروغليفية مرورًا باستبدال دينها الأصلي بالمسيحية، وحتى الفتح الإسلامي العربي، حيث استمرت الحضارة المصرية القديمة لنحو 3500 عام.

وأكدت المجلة، أن مصر حكمتها في بعض الفترات سلالات أجنبية، وكان لكل من الهيروغليفية والديانة المصرية أشكال مختلفة في أوقات معينة.

قال فيليب جونز، أمين مشارك وأمين المجموعات في القسم البابلي من متحف بن فيلادلفيا: "في بلاد ما بين النهرين، بدأت الكتابة السومرية في حوالي عام 3200 قبل الميلاد، ومن المحتمل أن تستمر عبادة آلهة بلاد ما بين النهرين حتى القرن الثالث بعد الميلاد، ومن خلال هذا الإحصاء، قد يُنظر إلى بلاد ما بين النهرين على أنها دائمة ما دامت الحضارة المصرية".

وتابع جونز: "يجب فهم ما يقصده معظم الناس بكلمة" حضارة على أنه تقدير استقرائي رفيع المستوى يميل إلى فقدان التركيز عندما تنظر عن كثب، ولكن مع ذلك ما لم يُنظر إلى التاريخ على أنه مجموعة لا نهائية تقريبًا من الأحداث الصغيرة، فمن حق الناس أن يتوقعوا أن يحاول المؤرخون تقسيم التاريخ إلى أجزاء أكثر قابلية للإدارة، وتحديد الحضارة الأقدم".

وأشارت المجلة، إلى أن الاختيار في النهاية ينحصر بين الحضارة المصرية والصينية، ولا يوجد أي دليل حتى الآن على أن الحضارة الصينية أقدم من نظيرتها المصرية وبغض النظر عن الأقدمية، فكلاهما من أعظم وأعرق الحضارات الإنسانية، والتي قدمت للبشرية الكثير من العلوم والابتكارات، خصوصًا مصر القديمة التي تميزت عبر آلاف السنين بالهندسة والعمارة والطب.