"فاتح حساب في البريد".. استمرار حبس المتسول الثري بمصر القديمة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بممارسة أعمال التسول متخذًا من دائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحًا لمزاولة نشاطه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

كما طلبت النيابة العامة، من المباحث سرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.

وخضع المتهم لتحقيقات النيابة العامة، والتي وجهت له تهمة التسول واتخاذ دائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في استجداء المارة واستعطافهم، واعترف خلال التحقيقات تفصيليًا بنشاطه غير المشروع بعد مواجهته بالكاميرات الموجودة في مكان البلاغ.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد بقيام المتهم بالتسول في دائرة القسم واستجداء المارة، فضلًا عن إيداع مبالغ مالية كبيرة أسبوعيًا في حسابه البريدي.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته «مبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية، فيزا كارت، مبالغ مالية، و18 قرص من عقار التامول المخدر»، وحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.