الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق في عقار بأوسيم

حريق
حريق

اشتعل حريق أعلى سطح عقار بمنطقة بشتيل في أوسيم، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بعقار بشارع مجمع المدارس، في بشتيل بأوسيم.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالعقار وذكروا أنهم فوجئوا باشتعال النيران أعلى سطح العقار، ولم يشتبهوا في نشوبه جنائيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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