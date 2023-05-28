اليوم.. عودة عرض مسرحية «يا شيخ سلامة» للهلباوي بمسرح البالون

أعرب الفنان علي الهلباوى، عن سعادته بعودة عرض أحدث مسرحياته "يا شيخ سلامة"، بناءً على طلب الجماهير، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 28 مايو، داخل قاعة صلاح چاهين، بمسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، والمسرحية من تأليف يسري حسان، وإخراج محمد الدسوقي.

- تفاصيل العرض المسرحي «ياشيخ سلامة»

ومن المقرر أن يبدأ عرض المسرحية فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وترصد المسرحية الاستعراضية الغنائية «ياشيخ سلامة» قصة حياة رائد المسرح الغنائي فى مصر والوطن العربى، الشيخ سلامة حجازي، وماقدمه في الموسيقى، كما يناقش العرض ظاهرة المهرجانات المنتشرة في تلك الأيام، والعرض من تأليف يسري حسان، موسيقى وبطولة علي الهلباوي.

- صناع وأبطال المسرحية

يشارك فى بطولة المسرحية نخبة كبيرة من الفنانين منهم علي الهلباوي، نهله خليل، مراد فكري، يوسف عبيد، سيد عبد الرحمن، محمد عمر، صابر عبد الله، آسيا، محمد أبو عيسى، ريهام درويش، سلمى عادل، أحمد شومان، محمود بيومي، أحمد مصطفى، إبراهيم غنام، حسام فتحي، علي إبراهيم، شيماء الهلالي، اسماء عمرو، حسني عكري، يوسف عبيد ، سحر عبدالله، محمد عمر، زهرة إبراهيم، رشا نور ، حسام ياسين، محمد السبكي، وأسرة التنفيذ شيماء ربيع، وليد الجلاد، أحمد يونس، نهى بدر، محمود إسحاق، إبراهيم أبو النجا، وإضاءة أبو بكر الشريف، ملابس وإكسسوارات هبة محمود، ومدير الإنتاج أمل حبيب، كتابة وأشعار يسري حسان، الألحان والغناء علي الهلباوي، استعراضات أشرف شرف الدين، ديكور حمدي عطية، ومن تأليف يسرى حسان، وإخراج محمد الدسوقي.